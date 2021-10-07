Депутата избили после матча Динамо – Шахтер

Михаил Наконечный / Фото: Facebook
После матча 10-го тура Премьер-лиги Динамо – Шахтер 0:0, состоявшегося 3 октября, на НСК "Олимпийский" избили депутата Киевского горсовета от ОПЗЖ Михаила Наконечного.
Его избивали два человека, удары наносили преимущественно по голове, а после убежали, сообщает Страна.
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Наконечного отправили на медицинское освидетельствование для фиксирования побоев.
Полиция начала расследование уголовного производства по статье хулиганства, совершенного группой лиц. Наказание – до 4 лет тюрьмы. Сейчас изучаются видеозаписи, чтобы определить, кто участвовал в драке.
Отметим, что 38-летний депутат Михаил Наконечный является секретарем постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам цифровой трансформации и административных услуг, членом комиссии горсовета по проведению оценки коррупционных рисков.
Перед матчем он опубликовал в Facebook фото в маске с эмблемой Шахтера и с шарфом "горняков", подписав его: "Шахтер – чемпион!!!"
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