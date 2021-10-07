Депутата избили после матча Динамо – Шахтер

Михаил Наконечный / Фото: Facebook

После матча 10-го тура Премьер-лиги Динамо – Шахтер 0:0, состоявшегося 3 октября, на НСК "Олимпийский" избили депутата Киевского горсовета от ОПЗЖ Михаила Наконечного.

Его избивали два человека, удары наносили преимущественно по голове, а после убежали, сообщает Страна.

Реклама

Читайте также: Будет суд! На фанатов Динамо завели уголовное дело за кровь на "Олимпийском"

Наконечного отправили на медицинское освидетельствование для фиксирования побоев.

Полиция начала расследование уголовного производства по статье хулиганства, совершенного группой лиц. Наказание – до 4 лет тюрьмы. Сейчас изучаются видеозаписи, чтобы определить, кто участвовал в драке.

Реклама

Отметим, что 38-летний депутат Михаил Наконечный является секретарем постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам цифровой трансформации и административных услуг, членом комиссии горсовета по проведению оценки коррупционных рисков.

Реклама

Перед матчем он опубликовал в Facebook фото в маске с эмблемой Шахтера и с шарфом "горняков", подписав его: "Шахтер – чемпион!!!"