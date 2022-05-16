Деолимпизация! Россия и Беларусь не покажут Олимпийские игры

Россия осталась без спорта из-за войны в Украине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Россия и Беларусь, за развязывание войны против Украины, не допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр.

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Тендерные документы на трансляцию Игр 2026 и 2028 года принимались до 25 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета (МОК).

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В 2026 году зимние Олимпийские игры примут итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо, А летние соревнования 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе (США).

Ранее мы писали, что российским олимпийцам не выдадут обещанные авто. Все дело в том, что из-за санкций в стране нет новых иномарок.