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Ливерпуль --
Реал --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
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Саутгемптон --
Ливерпуль --
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Риека --
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Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
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Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
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Манчестер Сити --
Астон Вилла --
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Рома --
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Деолимпизация! Россия и Беларусь не покажут Олимпийские игры

Андрей Трофимов
16 мая, 16:15
Международный олимпийский комитет отстранил две страны от тендера на трансляцию зимней Олимпиады 2026 года и летней Олимпиады-2028

Россия осталась без спорта из-за войны в Украине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Россия и Беларусь, за развязывание войны против Украины, не допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр.

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Тендерные документы на трансляцию Игр 2026 и 2028 года принимались до 25 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета (МОК).

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В 2026 году зимние Олимпийские игры примут итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо, А летние соревнования 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе (США).

Ранее мы писали, что российским олимпийцам не выдадут обещанные авто. Все дело в том, что из-за санкций в стране нет новых иномарок.