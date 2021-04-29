Демократия в деле: на звание лучшего в Лиге чемпионов претендуют по одному игроку каждой команды

На титул самого полезного футболиста недели претендуют Карим Бензема из Реала, Н'Голо Канте из Челси, Кевин де Брюйне из МанСити и Анхель Ди Мария из ПСЖ

Карим Бензема забивает гол в ворота Челси / Фото: Reuters

На этой неделе в элитном еврокубке прошли первые полуфинальные матчи. Сегодня УЕФА представил четверых кандидатов на звание лучшего игрока этой стадии. Что интересно, все в этом квартете представляют разные клубы.

Вчера Мбаппе не нанес ни одного удара по воротам Манчестер Сити.

В поединке во вторник в Мадриде эксперты выделили форварда Реала Карима Бензема и хавбека Н'Голо Канте из Челси. Тогда соперники разошлись ничьей 1:1. Французский нападающий забил мяч, его соотечественник отметился высоким процентом точных передач.

А в матче на "Парк де Пренс" в среду лучшими были бельгийский полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне и аргентинец Анхель Ди Мария из ПСЖ. Оба сделали по одному удару в створ ворот, но одноклубник нашего Александра Зинченко воплотил его в гол. Тогда английский клуб увез победу из Франции.

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Голосование болельщиков идет в интернете на сайте УЕФА.

В среду игрок ПСЖ нагрубил тренеру МанСити.

Смотрите, как Манчестер Сити с украинцем Зинченко обыграл ПСЖ во Франции: