Дедуля еще не умер – французский форвард пошутил на Евро-2020

34-летний Оливье Жиру из Челси не собирается завершать карьеру и надеется помочь сборной, за которую сыграл уже 109 матчей и забил 46 мячей

Оливье Жиру, сборная Франции / Фото: Reuters

Действующие чемпионы мира уже забронировали себе путевку в 1/8 финала чемпионата Европы, хотя и сыграли вничью с венграми. Однако победа над немцами позволяет французам лидировать в квартете F. Пока что скромно держится знаменитый нападающий Оливье Жиру.

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В первом матче Жиру не играл, во втором вышел на замену. Тем не менее, он не грустит из-за этого и не собирается вешать бутсы на гвоздь. Об этом он своеобразно сообщил британскому изданию Daily Mail:

"Со мной еще не покончено. До этого еще далеко. Вы можете на меня рассчитывать. Дедушка не умер! Мне почти 35, но у меня страсть 20-летнего парня. У Франции невероятная атака, но у меня есть свой козырь: в составе нет футболистов моего типа. Я знаю, как играть в команде. Я еще не потерял страсть, и если молодежь захочет меня подвинуть, ей надо хорошо подготовиться".

Тем временем, игрок сборной Франции не доиграл Евро-2020 и ляжет под нож.

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