10 августа 17:00
Шахтер Кг --
Колос --
10 августа 20:30
Шахтер --
Генк --
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Динамо --
Минай --
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
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Верес --
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Заря --
Минай --
14 августа 19:30
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Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
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Мариуполь --
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Де Дзерби сделал лишь одну замену – стартовый состав Шахтера на матч с Генком

Анатолий Дерека
10 августа, 19:15
Травмированного Соломона заменил Алан Патрик – это единственное изменение в основе дончан по сравнению с первым матчем

Шахтер готов к битве с Генком на НСК Олимпийский / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Чуть более чем через час в Киеве стартует поединок между Шахтером и Генком. Матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоится на НСК Олимпийский. Начало – в 20:30.

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Тем временем, наставники обеих команд назвали стартовые составы на очную встречу в Киеве. По сравнению с первым поединком Де Дзерби сделал лишь одну замену, и то – вынужденную. Место травмированного Соломона занял Алан Патрик.

ШАХТЕР: Трубин – Додо, Витао, Марлон, Матвиенко – Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик – Тете, Траоре, Педриньо.

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ГЕНК: Вандервордт – Муньос, Куэста, Лукуми, Артеага – Хейнен, Торстведт, Грошовски – Бонгонда, Онуачу, Дзюня.

Матч Шахтер – Генк в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Старт прямой трансляции – в 20:25. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является Шахтер. Коэффициент на триумф команды Де Дзерби составляет 1.86. На ничью выставлен коэффициент 3.95, на победу гостей – 4.05.

Более того, букмекеры не сомневаются, что дончане пройдут дальше по итогам двух поединков – 1.14. Напомним, что в первом поединке, который прошел неделю назад в Бельгии, Шахтер триумфовал со счетом 2:1.

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