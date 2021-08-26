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Де Дзерби разобрал соперников Шахтера по Лиге чемпионов

Александр Трикиша
26 августа, 23:43
Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Для него это будет дебютное выступление в турнире

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер в группе Лиги чемпионов встретится с Интером, Реалом и Шерифом, который тренирует украинец Юрий Вернидуб.

Роберто Де Дзерби для сайта Шахтера проанализировал каждую команду отдельно:

Интер: Сильная команда с сильными футболистами. Они поменяли тренера. Тактически он, можно сказать, играет практически так же, как и предыдущий наставник.

Интер потерял Лукаку и Хакими, но подписал Джеко, Чалханоглу, Корреа, поэтому я считаю, что у них очень сильная команда.

Реал: На самом деле в последние годы Барселона в Испании стала лучше, чем Реал. Но мы до сих пор можем считать, что мадридский Реал – одна из лучших, сильнейших команд в Европе.

Они очень хорошо выступают, у них сильные футболисты. Будем играть, посмотрим, как будет на поле, увидим наш уровень.

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Шериф: Мы очень уважаем Шериф – они выиграли 3:0 у загребского Динамо. Мы уважаем все команды, которые выступают в Лиге чемпионов.

На самом деле в прошлом сезоне мы видели, что Интер, когда начался групповой этап, возможно, подошел с другими ожиданиями, но в итоге закончил на четвертом месте. В Лиге чемпионов нужно всегда уважать всех и думать о каждом матче.

Матчи группового этапа пройдут в следующие даты. Точное расписание появится немного позже:

  • Тур 1: 14/15 сентября
  • Тур 2: 28/29 сентября
  • Тур 3: 19/20 октября
  • Тур 4: 2/3 ноября
  • Тур 5: 23/24 ноября
  • Тур 6: 7/8 декабря

Напомним, Шахтер пробился в групповой этап чрез квалификационные матчи. Сначала "горняки" одолели бельгийский Генк, а затем оказались сильнее французского Монако.

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