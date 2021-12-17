Даже с чистой стрельбой не попали в очки. Украинцы провалили спринт в Анси

Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку в Анси / Фото: Olympics

Сегодня, 17 декабря, во французском Анси в рамках четвертого этапа Кубка мира состоялась мужская спринтерская гонка.

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Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бе, который преодолел дистанцию 10 км с временем 23 минуты и 30 секунд.

Это первая личная победа в сезоне норвежского биатлониста. Серебро у Эдуарда Латыпова из России, бронзовую награду завоевал норвежец Филип Андерсен.

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Наши биатлонисты выступили на этапе резервным составом: Артем Тищенко, Руслан Ткаленко и Тарас Лесюк.

Порадовали стрельбой Тищенко и Лесюк, отстрелявшие оба огневых рубежа на ноль. Лучшую скорость на дистанции показал Тарас, который в итоге финишировал с 46-м результатом.

Результаты спринта

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1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) – 23:30,3 (0+0)

2. Эдуард Латыпов (Россия) – +7,2 (0+0)

3. Филип Андерсен (Норвегия) – +18,2 (0+0)

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46. Тарас Лесюк (Украина) – +1:58,2 (0+0)

55. Артем Тищенко (Украина) – +2:11,1 (0+0)

108. Руслан Ткаленко (Украина) – +4:12,1 (1+2)