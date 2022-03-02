Давайте вместе остановим эту войну! Мощная речь Шевы в Милане

Андрей Шевченко обратился к итальянским болельщикам / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Андрей Шевченко на итальянском языке обратился к болельщикам полуфинального матча Кубка Италии Милан – Интер. Он призвал поддержать Украину и остановить войну.

"Дорогие итальянские друзья. Я прошу вас продемонстрировать мощную поддержку мира в Украине с Сан-Сиро. Украинский народ стремится к миру. Потому что у мира нет границ. Ведь то, что объединяет, должно быть сильнее того, что разделяет. Давайте вместе остановим эту войну. Всех обнимаю", – сказал Шева с экрана табло стадиона в Милане.

Матч Милан – Интер завершился вничью – 0:0. Ответный поединок состоится 20 апреля. Тогда и определится финалист Кубка Италии, который сыграет с победителем другой пары – Ювентус VS Фиорентина.

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