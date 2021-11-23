Дарить очки не собираются: Нагельсманн намерен дать бой Луческу

Юлиан Нагельсманн / Фото: Reuters

Сегодня в матче 5-го тура Лиги чемпионов киевское Динамо будет принимать мюнхенскую Баварию. Онлайн матча Динамо – Бавария есть на нашем сайте.

Наставник баварцев Юлиан Нагельсманн рассказал о ситуации с травмированными в команде и мотивации на матч с "бело-синими".

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"Лига чемпионов всегда важна для Баварии. Несмотря на то, предстоящая игра для нас не имеет никакого турнирного значения, это не означает, что нам все равно. Мы хотим играть лучше. У нас были неудачи в последних матчах, и мы хотим исправить эту ситуацию, показать, что у нас хорошая команда. Игра с Динамо для нас важна, мы никому не собираемся дарить очки.

Матч Лиги чемпионов Бавария – Динамо / Фото: Reuters

Что касается темы вакцинации, то отличительной особенностью команды является то, что нам не всегда нужно придерживаться одного мнения и вам разрешено обсуждать спорные темы. Однако в команде также важно, чтобы вы были рядом друг с другом. Не все имеют одинаковое мнение и действуют одинаково. Это тоже важно. Не думаю, что команда может сломаться.

Йозуа Киммих отказался вакцинироваться / Фото: REUTERS

Зюле еще пройдет обследование, если все пойдет хорошо, он сможет снова сыграть в эти выходные. То же самое и Станишич, который завтра будет сдавать тесты. Коман и Забитцер плохо себя чувствуют. Еще неизвестно, смогут ли они сыграть. У Марселя проблемы с ахилловым сухожилием и икроножной мышцей. В ситуации с Команом нам нужно подождать, потому что на выходных предстоит важная игра в Бундеслиге. Важность Левандовски для нас хорошо известна. Ему также нужен определенный контроль. Он в хорошей физической форме, Роберт всегда рядом в важных ситуациях", — сказал Нагельсманн.

Юлиан Нагельсманн / Фото: Reuters

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Напомним, что мюнхенская Бавария испытывает большие кадровые проблемы перед матчем с Динамо. На поединок Лиги чемпионов в Киев немецкий клуб взял всего лишь 18 игроков, хотя в заявке может быть 23 футболиста.

В пятницу Бавария проводила матч Бундеслиги против Аугсбурга, занимающего 16-е место в чемпионате, и потерпела поражение со счетом 1:2.

Динамо – Бавария / Фото: Reuters

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Команда Нагельсманна уже обеспечила себе пропуск в 1/8 ЛЧ. Чтобы гарантированно попасть в плей-офф с первого места в группе, мюнхенцам достаточно сыграть в Киеве вничью.