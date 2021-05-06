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Данк украинского гиганта Лэня попал в ТОП-10 моментов дня в НБА (видео)

6 мая, 12:38

Олег Люлька

Эти очки стали, пожалуй, самыми легкими в сезоне для центрового Вашингтон Уизардс. Правда, больше точных бросков от Алексея в матче с Милуоки зрители не увидели

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

Данк от украинского центрового Вашингтон Уизардс Алексея Лэня вошел в ТОП-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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В поединке против Милуоки 27-летний гигант Лэнь (216 см) сверху забросил мяч в кольцо.

При этом комментатор НБА назвал это завершение Алексея "самым легким" для него в нынешним сезоне благодаря элегантному набросу от партнера Брэдли Била, после которого не забить украинцу было уже просто невозможно.

К сожалению для Лэня, эти два очка стали для него единственными в поединке против Милуоки, который Вашингтон украинца проиграл 134:135 (37:29, 34:42, 24:32, 39:32).

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К двум очкам за 16 минут 32 секунды, проведенные на паркете, Алексей Лэнь добавил в свою статистику еще 4 подбора.

Ранее стала известна зарплата Алексея Лэня в Вашингтон Уизардс, куда он перебрался на один год из Торонто. Наш центровой за это время получит от "волшебников" 2,3 миллиона долларов.

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Алексей Лэнь и его девушка Видео: Instagram

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баскетбол НБА Алексей Лэнь

Источник: Сегодня|Спорт

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