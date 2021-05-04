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Грузинского игрока не пустили в Россию на матч Лиги чемпионов

4 мая, 17:53

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Баскетболисту Тенерифе Гиорги Шермадини не разрешили поехать в Нижний Новгород, где состоятся матчи "Финала восьми"

Грузинского баскетболиста испанского клуба Тенерифе Гиорги Шермадини не впустили в Россию. С 5 по 9 мая в Нижнем Новгороде состоится "Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов, куда в составе Тенерифе и направлялся Шермадини.

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О возникшей проблеме сообщил бразильский игрок Тенерифе Марселиньо Уэртас. Он назвал эту ситуацию неприемлемой и выразил надежду на то, что уже в скором времени проблема будет решена. Уэртас также пожаловался на то, что Шермадини был вынужден ночевать на небольшом диванчике в аэропорту.

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Причина, по которой Шермадини отказались впускать в Россию, на данный момент неизвестна.

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