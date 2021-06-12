Дания – Финляндия: онлайн дебюта Суоми на Евро

В субботу, 12 июня, на чемпионате Европы по футболу будет сыгран матч в Копенгагене. Встречаются представители группы В – Дания и Финляндия. Мы ведем онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео самых интересных моментов.
Читайте также: Все, что нужно знать о Евро-2020: восемь ответов на ключевые вопросы
Онлайн матча Дания – Финляндия
Расклады перед игрой. Хоть географически команды недалеко находятся друг от друга, в футбольном плане между ними пропасть. Дания восемь раз участвовала в чемпионатах Европы. А с Евро-1992 увезла трофей. Для Суоми – это дебют на континентальных первенствах.
Дания не проигрывает на своем поле Финляндии уже 21 матч кряду. Серия длится с 1949 года – 18 побед и 3 ничьи.
Кроме того, Дания – одна из пяти команд, которые вышли на Евро-2020 без единого поражения в отборочном цикле. Четыре других – это Бельгия, Италия, Испания и Украина.
Сборная Финляндии – 34-я участница чемпионата Европы за всю его историю.
Кстати, с итальянцами в одной группе играла Финляндия, которая заняла второе место – 6 побед и 4 поражения. Финны обошли Грецию, Боснию, Армению и Лихтенштейн.
Где смотреть. На украинском телевидении матч Дания – Финляндия покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало прямой трансляции – в 19:00. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.
Котировки на матч. Букмекеры FAVBET считают фаворитами хозяев поля. Коэффициент на победу Дании – 1.42, на успех Финляндии – 10.00, на ничью котировки – 4.45.
Мисс сборной Дании: подружка Винда призывает сажать деревья
Мисс сборной Финляндии: жена подарила Лоду богиню
Вчера Евро-2020 стартовал в Риме, Италия разгромила Турцию – 3:0.
Новости на эту же тему: