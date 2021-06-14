Цыганков в сборной восстановился после травмы, над Зубковым еще колдуют

Вингер киевского Динамо, который не играл в воскресенье в Нидерландах, уже тренируется вместе с остальными партнерами в лагере в Бухаресте

Александр Зубков, сборная Украины / Фото: Reuters

В воскресенье около полуночи сборная Украины в Амстердаме с боем проиграла стартовый матч чемпионата Европы. И бывшая любовница Милевского обвинила Зинченко в поражении от Нидерландов. Наши футболисты в понедельник вернулись на место своего базирования, в Бухарест, и приступили к тренировкам.

Как сообщил на YouTube-канале Football Hub журналист Игорь Цыганык, в основной группе уже занимается атакующий полузащитник Динамо Виктор Цыганков, который вчера не играл из-за повреждения. Участие в тренировке принимали те, кто не играл в стартовом поединке. По всей видимости, тренерский штаб Андрея Шевченко рассчитывает на вингера уже в следующем матче – в четверг против Северной Македонии.

А вот ситуация с Александром Зубковым – невеселая. Полузащитник венгерского Ференцвароша в воскресенье получил травму и покинул поле уже после 10 минут встречи. Как стало известно, повреждение у него – довольно серьезное, на лечение в таких случаях обычно уходит 2-3 недели. Так что на групповом этапе он на поле вряд ли выйдет. По крайней мере, 17 июня мы его на поле не увидим.

Реклама

Узнайте, какова реакция фан-зоны Санкт-Петербурга на гол Украины.

Смотрите обзор матча Нидерланды – Украины на Евро-2020: