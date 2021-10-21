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Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
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Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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ЦСКА – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Андрей Трофимов
21 октября, 10:02
Следите в онлайн-режиме за поединком третьего тура Лиги конференций, в котором болгарский ЦСКА принимает луганскую Зарю

Заря и трофей Лиги конференций / Фото: Getty Images

В четверг, 21 октября, в Софии проходит матч третьего тура Лиги конференций между местным ЦСКА и луганской Зарей. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Для команды Виктора Скрипника это последний шанс зацепиться за евровесну. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого противостояния с видео, фото и комментариями.

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ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

После двух туров Заря занимает последнее место в своей группе, проиграв на выезде норвежскому клубу Буде-Глимт 1:3, а затем в Запорожье уступив Роме, возглавляемой Жозе Моуринью, со счетом 0:3.

Софийский ЦСКА – бронзовый призер чемпионата Болгарии – проиграл в гостях Роме 1:5 и дома разошелся миром с Буде-Глимт (0:0), занимая с одним набранным очком третье место в квартете.

Болгарам, как и Заре, сегодня также нужна только победа.

  • 3 тур – 21 октября

19:45 Буде-Глимт – Рома
22:00 ЦСКА – Заря

  • 4 тур – 4 ноября

Заря – ЦСКА
Рома – Буде-Глимт

  • 5 тур – 25 ноября

Рома – Заря
Буде-Глимт – ЦСКА

  • 6 тур – 9 декабря

Заря – Буде-Глимт
ЦСКА – Рома

ФОРМАТ ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ

  • Это – дебютный розыгрыш третьего по рангу, но отнюдь не слабого по составу участников, еврокубка УЕФА.
  • Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала Лиги конференций. Плей-офф пройдет 17 и 24 февраля.
  • Первый финал Лиги конференций УЕФА состоится 25 мая 2022 года в албанской Тиране.

ЦСКА – ЗАРЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матча 21 октября в Софии аналитики букмекерских контор называют местный ЦСКА. На его победу установлен коэффициент 1.97, на ничью – 3.45, на победу Зари – 4.15. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

  • выигрыш ЦСКА – 49%
  • ничья – 28%
  • выигрыш Зари – 23%
  • наиболее вероятный счет – 1:0

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч ЦСКА София – Заря Луганск, который начнется 21 октября в 22:00, покажет платформа Megogo.

Смотрите, как перед выездом в Болгарию Заря проиграла в УПЛ Шахтеру 1:6.

Смотрите, как ЦСКА перед Зарей обыграл в чемпионате Болгарии Ботев 3:2

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