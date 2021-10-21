20 жовтня 22:00
Янг Бойз 1
Вільярреал 4
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед 3
Аталанта 2
20 жовтня 22:00
Лілль 0
Севілья 0
20 жовтня 22:00
Челсі 4
Мальме 0
20 жовтня 22:00
Зеніт 0
Ювентус 1
20 жовтня 22:00
Бенфіка 0
Баварія 4
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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ЦСКА – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Андрій Трофімов
21 жовтня, 10:02
Слідкуйте в онлайн-режимі за поєдинком третього туру Ліги конференцій, в якому болгарський ЦСКА приймає луганську Зорю

Зоря і трофей Ліги конференцій / Фото: Getty Images

У четвер, 21 жовтня, в Софії проходить матч третього туру Ліги конференцій між місцевим ЦСКА і луганською Зорею. Початок – о 22:00 за київським часом. Для команди Віктора Скрипника це останній шанс зачепитися за євровесну. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього протистояння з відео, фото та коментарями.

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ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Після двох турів Зоря займає останнє місце в своїй групі, програвши на виїзді норвезькому клубу Буді-Глимт 1: 3, а потім в Запоріжжі поступившись Ромі, очолюваної Жозе Моурінью, з рахунком 0: 3.

Софійський ЦСКА – бронзовий призер чемпіонату Болгарії – програв в гостях Ромі 1: 5 і вдома розійшовся миром з Буді-Глимт (0: 0), займаючи з одним набраним очком третє місце в квартеті.

Болгарам, як і Зорі, сьогодні також потрібна тільки перемога.

  • 3 тур – 21 жовтень

19:45 Буді-Глимт – Рома
22:00 ЦСКА – Зоря

  • 4 тур – 4 листопада

Зоря – ЦСКА
Рома – Буді-Глимт

  • 5 тур – 25 листопада

Рома – Зоря
Буді-Глимт – ЦСКА

  • 6 тур – 9 грудня

Зоря – Буді-Глимт
ЦСКА – Рома

ФОРМАТ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ

  • Це – дебютний розіграш третього за рангом, але аж ніяк не слабкого за складом учасників, єврокубка УЄФА.
  • Переможці восьми груп Ліги конференцій безпосередньо виходять в 1/8 фіналу. Другі місця грають стикові матчі з командами, що зайняли треті місця в групах Ліги Європи, за що залишилися вісім путівок в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Плей-офф пройде 17 і 24 лютого.
  • Перший фінал Ліги конференцій УЄФА відбудеться 25 травня 2022 року в албанській Тирані.

ЦСКА – ЗОРЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матчу 21 жовтня в Софії аналітики букмекерських контор називають місцевий ЦСКА. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.97, на нічию – 3.45, на перемогу Зорі – 4.15. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів поєдинку наступна:

  • виграш ЦСКА – 49%
  • нічия – 28%
  • виграш Зорі – 23%
  • найбільш ймовірний рахунок – 1: 0

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч ЦСКА Софія – Зоря Луганськ, який розпочнеться 21 жовтня о 22.00, покаже платформа Megogo.

Дивіться, як перед виїздом в Болгарію Зоря програла в УПЛ Шахтарю 1: 6.

Дивіться, як ЦСКА перед Зорею обіграв в чемпіонаті Болгарії Ботев 3: 2

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