ЦСКА – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Зоря і трофей Ліги конференцій / Фото: Getty Images
У четвер, 21 жовтня, в Софії проходить матч третього туру Ліги конференцій між місцевим ЦСКА і луганською Зорею. Початок – о 22:00 за київським часом. Для команди Віктора Скрипника це останній шанс зачепитися за євровесну. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього протистояння з відео, фото та коментарями.
ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ
Після двох турів Зоря займає останнє місце в своїй групі, програвши на виїзді норвезькому клубу Буді-Глимт 1: 3, а потім в Запоріжжі поступившись Ромі, очолюваної Жозе Моурінью, з рахунком 0: 3.
Софійський ЦСКА – бронзовий призер чемпіонату Болгарії – програв в гостях Ромі 1: 5 і вдома розійшовся миром з Буді-Глимт (0: 0), займаючи з одним набраним очком третє місце в квартеті.
Болгарам, як і Зорі, сьогодні також потрібна тільки перемога.
- 3 тур – 21 жовтень
19:45 Буді-Глимт – Рома
22:00 ЦСКА – Зоря
- 4 тур – 4 листопада
Зоря – ЦСКА
Рома – Буді-Глимт
- 5 тур – 25 листопада
Рома – Зоря
Буді-Глимт – ЦСКА
- 6 тур – 9 грудня
Зоря – Буді-Глимт
ЦСКА – Рома
ФОРМАТ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ
- Це – дебютний розіграш третього за рангом, але аж ніяк не слабкого за складом учасників, єврокубка УЄФА.
- Переможці восьми груп Ліги конференцій безпосередньо виходять в 1/8 фіналу. Другі місця грають стикові матчі з командами, що зайняли треті місця в групах Ліги Європи, за що залишилися вісім путівок в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Плей-офф пройде 17 і 24 лютого.
- Перший фінал Ліги конференцій УЄФА відбудеться 25 травня 2022 року в албанській Тирані.
ЦСКА – ЗОРЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Фаворитом матчу 21 жовтня в Софії аналітики букмекерських контор називають місцевий ЦСКА. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.97, на нічию – 3.45, на перемогу Зорі – 4.15. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів поєдинку наступна:
- виграш ЦСКА – 49%
- нічия – 28%
- виграш Зорі – 23%
- найбільш ймовірний рахунок – 1: 0
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
У прямому ефірі матч ЦСКА Софія – Зоря Луганськ, який розпочнеться 21 жовтня о 22.00, покаже платформа Megogo.
Дивіться, як перед виїздом в Болгарію Зоря програла в УПЛ Шахтарю 1: 6.
Дивіться, як ЦСКА перед Зорею обіграв в чемпіонаті Болгарії Ботев 3: 2