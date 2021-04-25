Чуть не убил на ринге, а потом угостил пивком: кровавый чемпионский бой с продолжением

Чемпион мира WBO в полулегком весе мексиканец Эмануэль Наваррете заставил угол Кристофера Диаса выбросить белое полотенце за 15 секунд до конца поединка

Эмануэль Наваррете нокаутировал Кристофера Диаса / Фото: Top Rank Instagram

В главном поединке вечера бокса в Киссимми, Флорида, чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Эмануэль Наваррете (34-1, 29 KO) провел первую защиту титула в поединке с Кристофером Диасом (26-3, 16 KO). Ранее 175-килограммовый боксер вырубил соперника одним ударом.

26-летний Наваррете имел преимущество на протяжении всего поединка, а бедный Диас четыре раза побывал в нокдауне. Тем не менее казалось, что Кристофер все-таки выстоит до конца под градом ударов мексиканского чемпиона. Но в 12-м раунде Эмануэль зажал соперника в углу и устроил форменное избиение, после чего помог сопернику упасть.

Пока Диас стоял на колене, судья отрыл ему счет. За 15 секунд до конца схватки угол бойца из Пуэрто-Рико отказался от продолжения боя, глядя на рассечение на лице Кристофера. Таким образом, Наваррете одержал победу техническим нокаутом и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе.

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Любопытно, что после боя Наваррете и Диас по-дружески выпили пива в лаунж-баре отеля, обсуждая события боксерского вечера.

Ранее мы рассказывали, как 18-летний боксер замесил соперника в первом раунде.

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