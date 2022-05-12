Что бывает с теми, кто бежит от смерти? Боксер все объяснил

Беринчик защищает Украину от рашистов / Фото: REUTERS

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик защищает родину от российских оккупантов. Ранее прославленный боксер побывал в Тростянце, где показал последствия "русского мира". А теперь Беринчик сделал несколько фото в Запорожье.

"Кто бежит от смерти, тот бежит на встречу к ней", – подписал свои снимки в Instagram Беринчик.

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Справка "Сегодня"

Денис Беринчик родился 5 мая 1988 года в Краснодоне, Луганской области – украинский боксер-профессионал. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, серебряный призер чемпионата мира-2011. Действующий чемпион по версии WBO International в легком весе и бывший чемпион по версии WBO Oriental в легком весе.

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Свой последний поединок на профи-ринге провел 18 декабря 2021 года в Броварах. Победил по очкам россиянина Ису Чаниева. Всего провел 16 боев и все выиграл.