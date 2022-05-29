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Уэльс --
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Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
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Швейцария --
2 июня 21:45
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Португалия --
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Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
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Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
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Чьи уши торчат за беспорядками в Париже? УЕФА назвал причину задержки финала ЛЧ

Сергей Шаховец
29 мая, 14:52
Решающий матч за главный еврокубковый трофей запомнился не только невероятной игрой Реала и Ливерпуля, но еще и ненадлежащей организацией самого поединка

Болельщики Ливерпуля в шоке от действий полиции / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Начало финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/22 было задержано на более чем полчаса. Причиной стали беспорядки у входа на стадион "Парк де Пренс".

Тысячи фанатов Ливерпуля не смогли вовремя попасть на стадион из-за проблем с работой турникетов. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ, чтобы утихомирить болельщиков.

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Сегодня УЕФА выступил с заявлением о событиях перед финалом ЛЧ. Причиной беспорядков стали фальшивые билеты, которые оказались у болельщиков Ливерпуля.

"Перед началом игры турникеты на стадионе оказались заблокированы тысячами болельщиков, купивших поддельные билеты, которые при проходе не сработали.

Это привело к скоплению фанатов, пытавшихся попасть внутрь. В результате начало матча было отложено на 35 минут, чтобы как можно больше болельщиков с настоящими билетами смогли попасть на стадион. После начала матча число фанатов у стадиона продолжало расти, поэтому полиция разогнала их слезоточивым газом и вытеснила со стадиона.

УЕФА сочувствует тем, кто пострадал в этих событиях, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы вместе с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.

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Будем надеяться, что следствие установит причину появления огромного количества поддельных билетов. Учитывая взрыв злорадства в российских СМИ, очень похоже именно там был выгоден хаос во время финала Лиги чемпионов.

Отметим, что первоначально финал Лиги чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге. Но из-за военной агрессии России УЕФА забанил все международные футбольные турниры в стране-агрессоре.

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Финал Лиги чемпионов отобрали у Путина / Фото: Коллаж: Сегодня