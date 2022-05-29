Чьи уши торчат за беспорядками в Париже? УЕФА назвал причину задержки финала ЛЧ

Болельщики Ливерпуля в шоке от действий полиции / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Начало финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/22 было задержано на более чем полчаса. Причиной стали беспорядки у входа на стадион "Парк де Пренс".

Тысячи фанатов Ливерпуля не смогли вовремя попасть на стадион из-за проблем с работой турникетов. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ, чтобы утихомирить болельщиков.

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Сегодня УЕФА выступил с заявлением о событиях перед финалом ЛЧ. Причиной беспорядков стали фальшивые билеты, которые оказались у болельщиков Ливерпуля.

"Перед началом игры турникеты на стадионе оказались заблокированы тысячами болельщиков, купивших поддельные билеты, которые при проходе не сработали. Это привело к скоплению фанатов, пытавшихся попасть внутрь. В результате начало матча было отложено на 35 минут, чтобы как можно больше болельщиков с настоящими билетами смогли попасть на стадион. После начала матча число фанатов у стадиона продолжало расти, поэтому полиция разогнала их слезоточивым газом и вытеснила со стадиона. УЕФА сочувствует тем, кто пострадал в этих событиях, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы вместе с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.

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Будем надеяться, что следствие установит причину появления огромного количества поддельных билетов. Учитывая взрыв злорадства в российских СМИ, очень похоже именно там был выгоден хаос во время финала Лиги чемпионов.

Отметим, что первоначально финал Лиги чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге. Но из-за военной агрессии России УЕФА забанил все международные футбольные турниры в стране-агрессоре.

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