Катают договорняки уже год: четыре матча Миная подпали под подозрение

У закарпатского клуба большие проблемы. После вылета из чемпионата Украины они могут быть наказаны еще и за участие в договорных матчах. Под подозрение попали четыре встречи

"Колос" - "Минай" / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Скандал с матчем Миная против Шахтера в 25-м туре чемпионата Украины получил свое продолжение. Как стало известно ТаТоТаке, УАФ обратилась к правоохранительным органам о запуске в производство криминального дела по матчам Миная за последний год. Четыре игры попали под подозрение Комитета этики и честной игры.

При этом, две из них – это игры Миная U-21. Тренер этой команды в Словакии отбыл тюремное заключение по обвинении в участии в договорняках. Другие два – это матчи против Шахтера в декабре 2020 года и недавний, вызвавший весь этот скандал.

К слову, в прошлом году Минай проиграл Шахтеру со счетом 1:5, а форвард команды Анатолий Нуриев не реализовал пенальти.

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По итогам чемпионата Украины Минай занял последнее место в турнирной таблице и вылетел в Первую лигу. Ходили слухи, что Минай прекратит свое существование, если клуб покинет Премьер-лигу.

Смотрите, как Минай играл против Ворсклы в последнем туре УПЛ: