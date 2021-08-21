Черноморец – Шахтер: видео голов и обзор матча

Георгий Судаков открыл счет в матче Черноморец - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В матче 5-го тура чемпионата Украины одесский Черноморец принимал у себя дома донецкий Шахтер. "Моряки", игравшие с 17-й минуты первого тайма в меньшинстве, ничего не смогли предложить "оранжево-черным" и проиграли со счетом 0:3.

Команда Де Дзерби решила исход поединка еще в первом тайме. Открыл счет в матче 18-летний Георгий Судаков, а в конце первого тайма Алан Патрик удвоил превосходство "горняков". Победную точку в игре поставил Манор Соломон.

ОБЗОР МАТЧА ЧЕРНОМОРЕЦ – ШАХТЕР (0:3)

Чемпионат Украины. 5-й тур

Черноморец – Шахтер – 0:3

Голы: Судаков, 34, Алан Патрик, 45+5, Соломон, 90+3

Удаление: Билошевский, 12 (грубая игра)

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Черноморец: Кучерук – Кузык, Дубко, Кадири, Путря (Скорко, 84) – Михайленко, Билошевский – Авагимян (Тлумак, 78), Вачиберадзе (Кравченко, 78), Брагару (Исаенко, 68) – Бугай (Ванат, 68).

Шахтер: Пятов – Исмаили (Корниенко, 62), Матвиенко (Витао, 62), Кривцов, Конопля – Алан Патрик (Маркос Антонио, 62), Степаненко – Мудрик, Судаков (Соломон, 69), Марлос – Сикан (Дентиньо, 79).

Остальные матчи 5-го тура чемпионата Украины по футболу пройдут 21 – 23 августа.