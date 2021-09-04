Чемпиону Европы-2020 карабинеры выписали штраф в 40 тысяч евро. Но для игрока Ювентуса это копейки

Федерико Бернардески / Фото: Reuters

Правоохранители выписали футболисту штраф в размере более 40 тысяч евро и приостановили деятельность пляжного комплекса Amare Holi в Марина-ди-Каррара, который принадлежит полузащитнику Ювентуса.

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Во время проверки помещений карабинеры обнаружили 11 нелегальных рабочих, которые работали на фирме Бернардески официантами, барменами и посудомойками. Кроме того, один из "нелегалов" оказался не гражданином ЕС.

Действуя согласно закону, правоохранительные органы приостановили деятельность пляжа и выписали максимальный штраф, предусмотренный в таких случаях.

Работа пляжного комплекса будет восстановлена только в случае, если Бернардески зарегистрирует всех рабочих и выплатит штраф.

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Добавим, что чемпион Италии получает в своем клубе зарплату размером 4 миллиона евро в год, или 333 тысяч в месяц. А выписанный штраф составит всего лишь одну десятую его месячной зарплаты.

Отметим, что Федерико в составе туринского Ювентуса трижды становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.

А на недавно прошедшем Евро-2020, 27-летний футболист в составе сборной Италии стал чемпионом Европы.

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