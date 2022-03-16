Чемпионская помощь из Шотландии. Футболисты отказались от части зарплаты для помощи Украине

/ Фото: Коллаж: Сегодня, ФК Рейнджерс

Матч сборной Украины по футболу в полуфинале плей-офф к ЧМ-2022 против Шотландии официально перенесен на июнь из-за начала военного вторжения российской армии. Федерация футбола британской страны с понимание отнеслась к решению ФИФА, более того клубы из местного чемпионата продолжают помогать украинским гражданам.

/ Фото: ФК Рейнджерс

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Игроки величайшего шотландского клуба Рейнджерс вместе с руководством отказались от части своей зарплаты, чтобы организовать финансовую помощь нашей стране. Всего с резервами благотворительного фонда клуба из Глазго, на помощь украинцам будет направлено около 90 тысяч фунтов стерлингов сообщает BBC.

/ Фото: ФК Рейнджерс

/ Фото: ФК Рейнджерс

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Кому будут предназначены денежные средства пояснил главный тренер чемпиона Шотландии Джованни ван Бронкхорст.

"Конфликт наносит большой вред многим людям, которые теряют близких, убегают из дома и пытаются найти безопасное место. Мы надеемся, что пожертвуя часть нашей заработной платы за март, мы сможем сыграть небольшую роль в больших усилиях в помощи людям, наиболее пострадавшим".

Сборная Шотландии из-за переноса матча против Украины теперь сыграет со сборной Польши, а денежные средства заработанные на этом матче также отправятся в фонд помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.