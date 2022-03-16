Чемпіонська допомога із Шотландії. Футболісти відмовилися від частини зарплати для допомоги Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні, ФК Рейнджерс
Матч збірної України з футболу у півфіналі плей-офф до ЧС-2022 проти Шотландії офіційно перенесено на червень через початок військового вторгнення російської армії. Федерація футболу британської країни з розумінням поставилася до рішення ФІФА, ба быльше клуби з місцевого чемпіонату продовжують допомагати українським громадянам.
Гравці чинного чемпіона Шотландіїї ФК Рейнджерс разом з керівництвом відмовилися від частини своєї зарплатні, щоб організувати фінансову допомогу нашій країні. Загалом із резервами благодійного фонду клубу з Глазго, на допомогу українцям буде направлено близько 90 тисяч фунтів стерлінгів. BBC.
Кому будуть призначені кошти пояснив головний тренер чемпіона Шотландії Джованні ван Бронкхорст.
"Конфлікт завдає великої шкоди багатьом людям, які втрачають близьких, тікають з дому і намагаються знайти безпечне місце. Ми сподіваємося, що, пожертвуючи частину нашої заробітної плати за березень, ми зможемо відіграти невелику роль у великих зусиллях для допомоги громадянам, які найбільше постраждали."
Збірна Шотландії через перенесення матчу проти України тепер зіграє зі збірною Польщі, а кошти, зароблені на цьому матчі, надійдуть у фонд допомоги українцям, які постраждали від російської агресії.