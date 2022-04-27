Чемпионат Украины могут расширить до 18 команд из-за войны. Кто сыграет в УПЛ?

Евгений Дикий высказался о расширении УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

Военное вторжение России на нашу территорию поставило на паузу весь украинский футбол. Долгое время оставалась подвешенной судьба УПЛ в надежде на скорое прекращение боевых действий.

Впрочем, фашисты продолжают наступать на наши земли. Таким образом, сезон чемпионата Украины 2021/2022 признали завершенным. Отбор в еврокубки пройдет согласно текущей турнирной таблице, а вылет в Первую Лигу отменен.

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Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий объяснил, как будет проходить обмен команд с низшим эшелоном. Чиновник не исключает расширение чемпионата Украины.

"В этом направлении создана рабочая группа, которая обработает данный вопрос в течение месяца. В конце травня или в начале июня будет проведена очная встреча по инициативе президента УАФ Андрея Павелко. Там мы более детально рассмотрим вопрос и варианты начала нового сезона. Предыдущая инициатива была в том, чтобы никто не вылетал, поскольку сезон не был доигран. Что касается повышения в классе, то мы рассмотрим все варианты, чтобы удовлетворить нужды болельщиков и клубов. Если будет нужно, то разработаем необходимый формат, который устраивает всех участников процесса. Я б не исключал вариант расширения УПЛ до 18 клубов. Его обязательно разберет рабочая группа".

Отметим, что на момент начала полномасштабной войны в зоне вылета УПЛ шли Минай и Мариуполь. Что же касается Первой Лиги, то после туров в лидерах шли Металлист и Кривбасс.