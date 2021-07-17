Чемпион мира прятался под маской пингвина. Знаменитый вратарь спел на шоу

Победитель в составе сборной Испании чемпионата мира и Европы голкипер Пепе Рейна стал участником популярного телевизионного шоу "Маска"

Рейна на сцене и на поле

Помните шоу "Маска", за которым миллионы украинцев следили каждую субботу в начале этого года? В Испании идет аналогичное. И в нем принял участие знаменитый вратарь Пепе Рейна.

Читайте также: "Ты фашист!": Рейна попал под раздачу, выступив против карантина

Голкипер Лацио вышел на сцену в образе пингвина и спел популярную испанскую песню: "Hola, mi amor". По правилам певец сам должен был снять маску в конце выступления.

Что интересно, один из судей еще во время выступлений догадался, что под маской Рейна.

Пепе Рейне 38 лет. За свою карьеру он выступал за такие топовые клубы, как Барселона, Ливерпуль, Бавария, Милан. В прошлом сезоне Рейна провел 29 матчей в чемпионате Италии, в которых пропустил 36 голов и восемь игр сыграл на ноль.

Сыграл 38 матчей за сборную Испании, с которой выиграл чемпионат мира-2010, а также Евро-2008 и Евро-2012.