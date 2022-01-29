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Чемпион мира по футболу покинул клуб из-за бороды

Андрей Трофимов
29 января, 14:02
Набиль Фекир вынужден был перебраться из Франции в Испанию, потому что в Лионе от него требовали сбрить бороду

Набиль Фекир сейчас играет за Бетис / Фото: Коллаж: Сегодня

Атакующий полузащитник Набиль Фекир очень успешно играл за Лион. Провел в клубе шесть сезонов – 145 матчей и 54 гола в чемпионате Франции.

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В составе национальной сборной Набиль выиграл чемпионат мира 2018 года. Но через год после мундиаля неожиданно перешел в испанский Бетис.

Сейчас раскрылись подробности трансфера. Как сообщает A Bola, переход Фекира мог быть связан с его бородой.

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По информации источника, руководство французского клуба попросило Фекира сбрить бороду, чтобы ее не воспринимали как символ мусульманской религии, которую исповедует спортсмен. Фекиру это не понравилось, и он решил покинуть команду.

В нынешнем сезоне 28-летний Фекир принял участие в 20 матчах испанской Примеры, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.