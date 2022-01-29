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Чемпіон світу з футболу залишив клуб через бороду

Андрій Трофімов
29 січня, 14:02
Набіль Фекір змушений був перебратися з Франції до Іспанії, тому що в Ліоні від нього вимагали поголити бороду

Набіль Фекір зараз грає за Бетіс / Фото: Колаж: Сьогодні

Атакуючий півзахисник Набіль Фекір дуже успішно грав за Ліон. Провів у клубі шість сезонів – 145 матчів та 54 голи у чемпіонаті Франції.

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У складі національної збірної Набіль виграв чемпіонат світу 2018 року. Але через рік після мундіалю несподівано перейшов до іспанського Бетіса.

Наразі розкрилися подробиці трансферу. Як повідомляє A Bola, перехід Фекіра міг бути пов'язаний з його бородою.

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За інформацією джерела, керівництво французького клубу попросило Фекіра голити бороду, щоб її не сприймали як символ мусульманської релігії, яку сповідує спортсмен. Фекірові це не сподобалося, і він вирішив покинути команду.

Цього сезону 28-річний Фекір взяв участь у 20 матчах іспанської Прімери, забив чотири голи і віддав шість результативних передач.