Чемпион Италии определился с новым тренером после скандала с Конте

Новым главным тренером Интера стал 45-летний Симоне Индзаги, который покинул римский Лацио и подписал в Милане контракт на два года

Итальянский тренер Симоне Индзаги / Фото: Reuters

В конце мая мы писали, что Ювентус и Интер нашли новых тренеров в срочном порядке. Сегодня информация итальянских журналистов-инсайдеров относительно миланского клуба подтвердилась. Со следующего сезона Интер будет тренировать 45-летний Симоне Индзаги.

Новость сегодня днем сообщил официальный сайт "черно-синих".

Контракт с младшим из братьев Индзаги подписан на два года. Последние пять лет Симоне возглавлял Лацио, выводил команду в Лигу чемпионов. В минувшем сезоне римляне вышли из группы ЛЧ, оставив позади российский Зенит и бельгийский Брюгге, но в 1/8 финала дважды уступили немецкой Баварии. В Серии А подопечные Индзаги заняли шестое место и выступят в еврокубках.

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Напомним, предыдущий наставник Интера Антонио Конте покинул команду из-за разногласия с боссами относительно трансферной политики. Наставник хотел усилиться, а ему предлагали продать нескольких игроков. В Лацио тоже была скандальная ситуация: владельцы клуба не хотели отпускать Симоне, который имел действующий контракт. Но тот все же убежал.

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