Челси выиграл у Вест Хэма битву за Лигу чемпионов, Ливерпуль подкрался незаметно

Команда Томаса Тухелю утвердилась на четвертом месте, оторвавшись от преследователей на три очка, украинец Андрей Ярмоленко на поле не выходил

В эти выходные в чемпионате Англии проходит 33-й тур. Пока что команды особой результативностью не отличаются, забив в четырех матчах лишь пять мячей. Вчера вечером в лондонском дерби Челси с минимальным преимуществом обыграл Вест Хэм – 1:0.

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Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко весь матч провел на скамейке запасных. А единственный мяч забил Тимо Вернер в конце первого тайма. Немецкий форвард отличился в АПЛ впервые за два месяца. Шансы Вест Хэма понизились в концовке, когда парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна увидел перед собой красную карточку. Смотрите обзор поединка.

Этот успех позволил Челси оторваться от Вест Хэма на три очка и пока что выигрывать гонку за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

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А вот Ливерпуль снова не сумел победить на своем поле. Египтянин Салах забил скромному Ньюкаслу уже на третьей минуте, но хозяева умудрились пропустить от Уиллока на пятой добавленной – 1:1. Так что парни Юргена Клоппа не обошли Вест Хэм и остались на шестой позиции.

В воскресенье МЮ играет в Лидсе, а Лестер принимает Кристал Пэлас.

Тем временем, глава УЕФА разрешил четырем командам играть в Суперлиге.

Смотрите, как Челси обыграл Порту в Лиге чемпионов: