11 августа 22:00 О матче
Челси 1
Вильярреал 1
11 августа 90+3’ Видео
Динамо 2
Минай 0
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Челси – Вильярреал: видео голов и обзор матча за Суперкубок

Олег Люлька
12 августа, 08:34
Смотрите, как победитель Лиги чемпионов Челси в Белфасте в серии пенальти обыграл победителя Лиги Европы Вильярреал и стал обладателем Суперкубка Европы

Челси - обладатель Суперкубка-2021 / Фото: Reuters

Одолев по пенальти Вильярреал, Челси во второй раз в своей истории выиграл Суперкубок Европы.

Впервые это произошло в 1998-м, когда лондонцы со счетом 1:0 обыграли другой испанский клуб – Реал.

Решающим в Суперкубке-2021 стал выход на замену перед серией пенальти вратаря Челси испанца Кепы, который отбил два 11-метровых удара Вильярреала и принес трофей лондонцам.

ОБЗОР СУПЕРКУБКА

Челси – Вильярреал – 1:1 (пенальти 6:5)
Голы: Зиеш, 27 – Ж. Морено, 73
Серия пенальти – 6:5
Хаверц (0:0 – вратарь) – Ж.Морено (0:1)
Аспиликуэта (1:1) – Манди (1:1 – вратарь)
Алонсо (2:1) – Эступиньян (2:2)
Маунт (3:2) – Мои Гомес (3:3)
Жоржиньо (4:3) – Раба (4:4)
Пулишич (5:4) – Фойт (5:5)
Рюдигер (6:5) – Альбиоль (6:5 – вратарь)
Челси: Менди (Аррисабалага, 119) – Зума (Кристенсен, 67), Чалоба, Рюдигер – Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 83), Канте (Жоржиньо, 66), Ковачич, Алонсо – Зиеш (Пулишич, 43), Вернер (Маунт, 66), Хаверц
Вильярреал: Асенхо – Фойт, Альбиоль, Торрес, А. Морено (Морланес, 87) – Капу (Гаспар, 71), Тригерос (Мои Гомес, 72), Педраса (Эступиньян, 58) – Диа (Раба, 87), Ж. Морено, Пино (Манди, 91)
Предупреждения: Рюдигер, Кепа – Пино, Раба

Реклама

Реклама