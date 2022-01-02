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2 января 15:00 Онлайн
Хетафе --
Реал --
2 января 18:30
Челси --
Ливерпуль --
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Сассуоло --
Дженоа --
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Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 21:45
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Ливерпуль --
7 января 21:30
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Реал --
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Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
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Атлетико --
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Челси – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча

Андрей Трофимов
2 января, 10:08
В воскресенье, 2 января, на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" проходит матч грандов английского футбола – лучший клуб Европы Челси принимает на своем поле Ливерпуль

Челси vs Ливерпуль / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало центрального поединка 21-го тура английской Премьер-лиги – в 18:30 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция противостояния с видео, фото и комментариями.

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ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

Челси и Ливерпуль занимают вторую и третью строчки турнирной таблицы, преследуя лидера АПЛ Манчестер Сити, накануне одолевшего Арсенал 2:1. Челси отстает от "горожан" на 11 очков, Ливерпуль – на 12. Но у обоих есть матчи в запасе.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Небольшим фаворитом матча аналитики букмекерских контор называют Челси. На его победу установлен коэффициент 2.69, на ничью – 3.40, на победу Ливерпуля – 2.75. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

  • выигрыш Челси – 36%
  • ничья – 29%
  • выигрыш Ливерпуля – 35%
  • наиболее вероятный счет – 1:1

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Челси – Ливерпуль в воскресенье, 2 января, начиная с 18:30 по киевскому времени, покажет Setanta Sports+. Также трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV (в подписке).

Обзор предыдущей игры Ливерпуля и Челси (1:1)