Челси – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча

Челси vs Ливерпуль / Фото: Коллаж: Сегодня
Начало центрального поединка 21-го тура английской Премьер-лиги – в 18:30 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция противостояния с видео, фото и комментариями.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Челси и Ливерпуль занимают вторую и третью строчки турнирной таблицы, преследуя лидера АПЛ Манчестер Сити, накануне одолевшего Арсенал 2:1. Челси отстает от "горожан" на 11 очков, Ливерпуль – на 12. Но у обоих есть матчи в запасе.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Небольшим фаворитом матча аналитики букмекерских контор называют Челси. На его победу установлен коэффициент 2.69, на ничью – 3.40, на победу Ливерпуля – 2.75. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:
- выигрыш Челси – 36%
- ничья – 29%
- выигрыш Ливерпуля – 35%
- наиболее вероятный счет – 1:1
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямом эфире матч Челси – Ливерпуль в воскресенье, 2 января, начиная с 18:30 по киевскому времени, покажет Setanta Sports+. Также трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV (в подписке).
Обзор предыдущей игры Ливерпуля и Челси (1:1)