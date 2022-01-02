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Сассуоло --
Дженоа --
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Мілан --
Рома --
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Наполі --
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Реал --
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Рома --
Ювентус --
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Інтер --
Лаціо --
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Челсі – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу

Андрій Трофімов
2 січня, 10:08
У неділю, 2 січня, на лондонському стадіоні "Стемфорд Брідж" відбувається матч грандів англійського футболу – найкращий клуб Європи Челсі приймає на своєму полі Ліверпуль

Челсі vs Ліверпуль / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок центрального поєдинку 21-го туру англійської Прем'єр-ліги – о 18:30 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція протистояння з відео, фото та коментарями.

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ПОЛОЖЕННЯ КОМАНД

Челсі і Ліверпуль займають другий і третій рядки турнірної таблиці, переслідуючи лідера АПЛ Манчестер Сіті, який напередодні здолав Арсенал 2:1. Челсі відстає від "містян" на 11 очок, Ліверпуль – на 12. Але обоє мають матчі в запасі.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Невеликим фаворитом матчу аналітики букмекерських контор називають Челсі. На його перемогу встановлено коефіцієнт 2.69, на нічию – 3.40, на перемогу Ліверпуля – 2.75. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:

  • виграш Челсі – 36%
  • нічия – 29%
  • виграш Ліверпуля – 35%
  • найімовірніший рахунок – 1:1

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Челсі – Ліверпуль у неділю, 2 січня, починаючи з 18:30 за київським часом покаже Setanta Sports+. Також трансляція двобою доступна на сервісі OLL.TV (у передплаті).

Огляд попередньої гри Ліверпуля та Челсі (1:1)