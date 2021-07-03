Чехия – Дания: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

Третий четвертьфинальный поединок чемпионата Европы проходит в столице Азербайджана. Его победитель в полуфинале может сойтись со сборной Украины

Чехия vs Дания / Фото: Reuters

В субботу состоятся еще два четвертьфинала футбольного Евро. У нас уже стартовал онлайн Украина – Англия. Первыми же на поле в Баку в 19:00 выйдут команды Чехии и Дании. Мы ведем мультимедийную онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, интересными фото и видео лучших моментов.

Онлайн Чехия – Дания

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Путь на Евро-2020. Эти команды вместе с Украиной называют выскочками на нынешнем турнире. Датчане на групповом этапе после поражений Финляндии и Бельгии смогли обыграть лишь Россию. Зато в 1/8 финала разгромили Уэльс – 4:0.

Чехи справились с шотландцами, добыли ничью с хорватами и проиграли англичанам. В первом матче плей-офф они многих приятно удивили содержательной игрой и заслуженно прошли Нидерланды – 2:0. Форвард Патрик Шик забил уже четыре мяча.

Личные встречи. Соперники провели между собой 11 матчей и чаще всего – шесть раз – расходились ничьей. При этом забили всего 18 мячей. Всего же у чехов три победы, у датчан – две.

Рефери матча – 48-летний нидерландец Бьорн Кейперс. В последнее время игроки на него жаловались за непечатные выражения. Ассистенты на линиях и главный видеопомощник – его соотечественники. А вот запасной судья – россиянин Сергей Карасев.

Где смотреть. На украинском телевидении матч по традиции покажут два профильных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Прямая трансляция со стадиона начинается в 18:50. В интернете игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Прогнозы. Букмекеры FAVBET небольшое преимущество отдают скандинавам. Коэффициент на их победу в основное время – 2.16, на чехов – 3.85, на ничью – 3.25. Обилие голов не ожидается: скорее всего, за 90 минут забьют не более двух мячей. А самый вероятный счет – 1:0 в пользу сборной Дании (коэф. – 5.30).

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Вспомним, как датчане разбили россиян и вышли из группы: