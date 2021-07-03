Жуткая травма итальянца в матче Евро-2020 с бельгийцами: Спинаццола рыдал, его имя скандировали

Быстрый защитник Ромы порвал ахиллово сухожилие и будет восстанавливаться около года. Партнеры его ярко поддержали, едва не развалив самолет

Леонардо Спинаццола / Фото: Reuters

В пятницу вечером состоялось два матча 1/4 финала чемпионата Европы. В одном из них сборная Италии победила Бельгию со счетом 2:1, а все три мяча были забиты еще в первом тайме. Однако радость "Скуадры адзурры" была омрачена серьезной травмой защитника Леонардо Спинаццолы.

Как оказалось, один из самых быстрых футболистов Евро-2020 практически на ровном месте порвал ахиллово сухожилие. По информации в Twitter инсайдера Адриано Дель Монте, на восстановление у парня уйдет до 12 месяцев!

Напомним, 28-летний игрок получил травму во время бега. Сначала подозревали надрыв мышцы, но затем пришла более достоверная информация. На 79-й минуте Спинаццола в слезах покинул поле арены в Мюнхене на носилках.

Однако партнеры по сборной Италии не забыли о Леонардо в порыве радости от выхода в полуфинал. Во время вылета из Мюнхена подопечные Роберто Манчини скандировали имя Спинаццолы в самолете, эмоционально ударяя по его салону.

Напомним, в полуфинале "Скуадра адзурра" сразится с командой Испании – в Лондоне 6 июля.

Вашему вниманию – яркие фанаты матча Бельгия – Италия.

Смотрите обзор матча между бельгийцами и итальянцами: