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Жуткая травма итальянца в матче Евро-2020 с бельгийцами: Спинаццола рыдал, его имя скандировали

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
3 июля, 09:47
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Быстрый защитник Ромы порвал ахиллово сухожилие и будет восстанавливаться около года. Партнеры его ярко поддержали, едва не развалив самолет
Леонардо Спинаццола
Леонардо Спинаццола / Фото: Reuters

В пятницу вечером состоялось два матча 1/4 финала чемпионата Европы. В одном из них сборная Италии победила Бельгию со счетом 2:1, а все три мяча были забиты еще в первом тайме. Однако радость "Скуадры адзурры" была омрачена серьезной травмой защитника Леонардо Спинаццолы.

Как оказалось, один из самых быстрых футболистов Евро-2020 практически на ровном месте порвал ахиллово сухожилие. По информации в Twitter инсайдера Адриано Дель Монте, на восстановление у парня уйдет до 12 месяцев!

Напомним, 28-летний игрок получил травму во время бега. Сначала подозревали надрыв мышцы, но затем пришла более достоверная информация. На 79-й минуте Спинаццола в слезах покинул поле арены в Мюнхене на носилках.

Однако партнеры по сборной Италии не забыли о Леонардо в порыве радости от выхода в полуфинал. Во время вылета из Мюнхена подопечные Роберто Манчини скандировали имя Спинаццолы в самолете, эмоционально ударяя по его салону.

Напомним, в полуфинале "Скуадра адзурра" сразится с командой Испании – в Лондоне 6 июля.

Вашему вниманию – яркие фанаты матча Бельгия – Италия.

Смотрите обзор матча между бельгийцами и итальянцами:

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#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
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И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
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3
4:3
6
3
Украина
3
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3
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Северная Македония
3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
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3
4
Польша
3
4:6
1
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Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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