Церемония закрытия Олимпиады-2022: во сколько, где смотреть и что покажут

Церемония закрытия пройдет на стадионе "Птичье гнездо" / Фото: REUTERS

Церемония закрытия 2022 года пройдет на Пекинском национальном стадионе, более известном как "Птичье гнездо". Прямая трансляция начнется в 14:00 по киевскому времени.

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Традиционно во время церемонии закрытия будут чествовать победителей последнего дня соревнований, а также состоится парад флагоносцев всех стран-участников, начиная со страны-основателя Греции и заканчивая принимающей страной.

Напомним, флаг Украины на закрытии Олимпиады в Пекине понесет знаменитая биатлонистка Елена Билосюк (Пидгрушная). Елена уже была знаменосцем нашей страны на открытии Игр-2018, но впервые будет присутствовать на закрытии.

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Елена Пидгрушная понесет флаг Украины на закрытии Олимпиады-2022 / Фото: AFP

Другие участник Игр вместе пройдут парадом без распределения на страны, как это бывает на церемонии открытия. Впрочем, их будет намного меньше, ведь часть атлетов уже вернулись в свои страны.

Также пройдет традиционная передача эстафеты следующему принимающему городу. В рамках церемонии передачи флага олимпийский флаг будет передан мэрам итальянских городов Милан и Кортина-д’Ампеццо, принимающих Зимние Олимпийские игры 2026 года.

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Ну и конечно же все это шоу завершится прощальным словом президента МОК Томаса Баха, гашением олимпийского огня и красочным фейерверком.