Церемония открытия Паралимпиады: онлайн-трансляция

Церемония открытия Паралимпиады - онлайн из Токио / Фото: Getty Images

24 августа в Токио стартуют летние Паралимпийские Игры. Соревнования продлятся до 5 сентября, а наша сборная – среди фаворитов. Сегодня – только церемония открытия. Стартует она в 14:00 и продлится три часа.

Церемония открытия Паралимпиады – онлайн

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Что известно о церемонии до ее старта:

Откроют Паралимпиаду на Национальном стадионе в Токио, который вмещает 68 тысяч зрителей. Но их сегодня не будет – присутствовать будут только члены делегаций, представители государств и спонсорских организаций.

Знаменосцами сборной Украины будут пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов. Украину на этих Паралимпийских играх будут представлять 143 спортсменов, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Ожидается много медалей!

Слоган "У нас есть крылья" станет темой церемонии открытия, а слоган "Гармоничная какофония" – темой церемонии закрытия Игр (5 сентября).

Император Японии Нарухито будет присутствовать один на церемонии открытия, императрицы Масако не будет на мероприятии из-за ограничений числа присутствующих в рамках мер против COVID.

Вспомним самые эмоциональные моменты Олимпиады-2020: