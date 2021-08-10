Бывший тренер Шахтера Луиш Каштру трудоустроился в Катаре

Луиш Каштру нашел работу в Катаре. Фото: duhailsc.qa
Каштру будет руководить Аль-Духаиль на протяжении одного сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее команду тренировал другой европеец француз Сябри Лямуши. В прошлом сезоне они проиграли золотые медали чемпионата Катара Аль-Садду легенды Барселоны Хави.
Отметим, что Каштру выбирал между Аль-Духайлем из Дохи и другим катарским клубом – Аль-Гарафой из Эр-Райяна.
Напомним, в Шахтере Луиш Каштру проработал два года, выиграв чемпионство Украины-2020 и выведя команду в полуфинал Лиги Европы того же года.
Однако в последнем сезоне "горняки" уступили "золото" УПЛ Динамо, и донецкий клуб не стал продлевать с португальцем контракт.
На посту главного тренера Шахтера Луиша Каштру сменил экс-коуч Сассуоло Роберто Де Дзерби.
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