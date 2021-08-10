10 августа 17:00
Шахтер Кг 0
Колос 0
10 августа 20:30
Шахтер --
Генк --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Бывший тренер Шахтера Луиш Каштру трудоустроился в Катаре

Александр Трикиша
10 августа, 19:29
Бывший тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру нашел себе новое место работы. Португальский наставник возглавил Аль-Духаиль из Катара!

Луиш Каштру нашел работу в Катаре. Фото: duhailsc.qa

Каштру будет руководить Аль-Духаиль на протяжении одного сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее команду тренировал другой европеец француз Сябри Лямуши. В прошлом сезоне они проиграли золотые медали чемпионата Катара Аль-Садду легенды Барселоны Хави.

Отметим, что Каштру выбирал между Аль-Духайлем из Дохи и другим катарским клубом – Аль-Гарафой из Эр-Райяна.

Каштру и Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, в Шахтере Луиш Каштру проработал два года, выиграв чемпионство Украины-2020 и выведя команду в полуфинал Лиги Европы того же года.

Однако в последнем сезоне "горняки" уступили "золото" УПЛ Динамо, и донецкий клуб не стал продлевать с португальцем контракт.

Реклама