Бывший тренер сборной Украины рвется возглавить сборную России: большая честь

61-летний Рауль Рианчо, который работал ассистентом у Сергея Реброва в Динамо и Андрея Шевченко в национальной команде, хочет получить новую работу

Рауль Рианчо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

После неудачного выступления на чемпионате Европы боссы российского футбола задумались о смене главного тренера. Формально контракт Станислава Черчесова со сборной продолжает действовать, но его при желании могут отправить в отставку. Одним из кандидатов на замену уроженца Осетии считается испанец Рауль Рианчо.

Недавно Черчесов поздравил Шевченко с выходом сборной Украины в четвертьфинал Евро. В России это вызвало возмущение.

Напомним, Рианчо в 2014-2016 гг. был помощником Сергея Ребров в киевском Динамо, а затем два года работал в тренерском штабе сборной Украины. В комментарии изданию "Спорт-Экспресс" испанец заявил:

"Для меня было бы большой честью возглавить сборную России! У России большой потенциал, с таким проектом очень легко добиться результата. Это будет ставкой на хороший результат для России. В Динамо Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Сейчас же украинская команда формируется игроками Динамо, которых мы подготовили".

На Евро-2020 россияне не вышли из группы, победив финнов (1:0) и разгромно проиграв бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4).

Ранее Малиновский мог оказаться в Динамо с помощью Рауля Рианчо. К слову, Рианчо в 2009-2014 был тренером по физической подготовке в казанском Рубине, а в 2018 году некоторое время исполнял обязанности главного в московском Спартаке.

Вспомним, как сборная России была разгромлена командой Дании на групповом этапе: