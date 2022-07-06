Бывший соперник Ломаченко потерял 80% зрения из-за взрыва (фото)

Ломаченко против Ригондо: битва двух двукратных чемпионов мира / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион мира по боксу Гильермо Ригондо показал фото, как он выглядел после несчастного случая. В марте дома в Майами у него в руках взорвалась скороварка – и спортсмен получил травмы лица. Ранее кубинец стал чемпионом мира во второй весовой категории.

Тогда у Гильермо была обожжена грудь, а также повреждены глаза из-за попадания кипятка в лицо.

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Первоначально Ригондо потерял около 80% зрения. Но врачи обещают, что зрение вернется почти полностью, сообщает Vringe.

"Каждую ночь, когда я закрываю глаза, вот что я вижу. Иногда трудно забыть", – подписал боксер фото.

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Гильермо Ригондо – 41 год. Он двукратный чемпион Олимпийских игр (2000 и 2004), двукратный чемпион мира (2001 и 2005) и чемпион Панамериканских игр (2003) среди любителей. Чемпион мира во второй легчайшей (WBA, 2012-2015, 2016-2018; WBO, 2013-2015) и легчайшей (WBA, 2020-н. в.) весовых категориях среди профессионалов.

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9 декабря 2017 года Ригондо встретился с чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBO украинцем Василием Ломаченко. После шестого раунда кубинец отказался от продолжения боя. Кстати, бой Ломаченко – Ригондо стал вторым по количеству зрителей на телеканале ESPN.