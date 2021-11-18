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Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
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Бывший форвард Шахтера поссорился с фанатами и зимой намерен покинуть Палмейрас

Павел Василенко
18 ноября, 22:41
Нападающий Палмейраса Луис Адриано в ближайшее трансферное окно намерен сменить клубную прописку

Бывший игрок сборной Бразилии и донецкого Шахтера Луис Адриано говорил о своем намерении покинуть Палмейрас еще в начале нынешнего сезона.

Ранее мы писали, что форварду Спартака предъявлено обвинение в попытке непредумышленного убийства своего брата.

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У игрока сложились напряженные отношения с болельщиками команды, что также способствует его уходу. В матче чемпионата Бразилии с Сан-Паулу его освистали собственные фанаты. Он в ответ саркастически похлопал, чем вызвал еще больший гнев, сообщает Goal.

Адриано хочет закончить карьеру там же, где он ее начинал – в бразильском Интернасьонале. Его контракт с Палмейрасом действует до лета 2023 года.

Луис Адриано выступал за Шахтер с 2007 года по 2015 год. В составе донецкой команды бразилец провел 162 матча и забил 77 мячей.

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В нынешнем сезоне Луис Адриано провел за Фламенго 37 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.