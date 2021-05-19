Бывшего тренера Динамо задержали в Боснии, куда он сбежал от тюрьмы

Зоран Мамич / Фото: Reuters
Правоохранители Боснии и Герцеговины задержали бывшего главного тренера загребского Динамо Зорана Мамича на основании международного ордера, выданного Хорватией. Сейчас 49-летний специалист находится под стражей в ведении Государственного агентства по расследованиям и охране и ожидает судебного заседания. Он может быть экстрадирован на родину.
15 марта Верховный суд Хорватии приговорил Мамича к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения. Его брат, экс-президент Динамо Здравко Мамич, был приговорен к 6,5 годам лишения свободы, а бывший директор клуба Дамир Врбанович – к 3 годам. Всем им инкриминировали уклонение от уплаты налогов на сумму около 1,5 млн евро и мошенничество на сумму около 15 млн.
После этого Мамич объявил об уходе с поста главного тренера загребского клуба. Тренер в назначенный срок не явился в тюрьму для отбывания наказания, после чего на него был выписан ордер.
Мамич бежал в Боснию и Герцеговину, так как у него есть паспорт этой страны, и попросился отбыть наказание там, однако в Хорватии ему в этом отказали.
Новости на эту же тему: