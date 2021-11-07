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"Было очень тяжело": украинец Захареев поделился эмоциями от победы на чемпионате мира по боксу

Павел Василенко
7 ноября, 21:22
В субботу, 6 ноября, 19-летний украинец Юрий Захареев принес Украине золото чемпионата мира по боксу

Юрий Захареев

Одолев в финале в Белграде единогласным решением судей россиянина Вадима Мусаева, украинский боксер заработал солидные призовые.

Захареев поделился эмоциями от победы на чемпионате мира.

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"Завершился чемпионат мира по боксу среди мужчин, проходивший в Белграде, Сербия.

Было очень тяжело – как морально, так и физически. Ощущалась огромная ответственность за нашу большую команду и страну, так как выйти в бои за медали удалось только мне. Но все получилось, наш гимн звучал на этом грандиозном первенстве.

Хочу выразить слова благодарности всем тем, кто болел за меня у экранов телевизоров, всем, кто смог проделать долгий путь и приехать лично", – написал Захареев.

Напомним, в 19 лет Захареев стал самым молодым в истории украинским чемпионом мира по боксу. Символично, что Юрий превзошел достижение своего земляка из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко, который первый из своих двух титулов чемпиона мира среди любителей, в Милане-2009, выиграл в 21 год.