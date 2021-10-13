Было бы некрасиво: Усик не решился кинуть братьев Кличко

Александр Усик остается с братьями Кличко / Фото: REUTERS

В конце 2020 года Усик заявил, что намерен уйти от братьев Кличко, а главной причиной называл деньги. Бой против Энтони Джошуа должен был стать последним под эгидой K2 Promotions.

"Есть определенное время спортсмена, когда он может заработать. Я хочу из своей карьеры вытянуть максимум", – признавался тогда Александр.

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Боксер даже основал собственную промоутеркую компанию USYK 17 Promotion, но в итоге решил продолжить контракт с K2 Promotions. Правда, подробности нового соглашения неизвестны.

"Мы договорились с Александром о продолжении сотрудничества. Что значит переподписали? Мы продолжаем сотрудничать с Александром, К2 и Усик", – заявил гендиректор К2 Александр Красюк в интервью Tribuna.

Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters

Усик заключил контракт с K2 Promotions восемь лет назад. За это время он дебютировал на профессиональном ринге, выиграл Всемирную боксерскую Суперсерию, стал абсолютным чемпионом в крузервейте, а сегодня – почти абсолютный, но уже в хэвивейте. Было бы некрасиво уйти именно сейчас.

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