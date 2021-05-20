Буяльский покинул сборную Украины и не сыграет на Евро-2020

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский не сможет сыграть на чемпионате Европы по футболу-2020 этим летом и уже уехал из национальной команды

Виталий Буяльский / Фото: УАФ

Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Буяльский, которого наконец-то вызвал Андрей Шевченко, не сможет сыграть на чемпионате Европы по футболу-2020 этим летом.

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Виталий начал подготовку к Евро вместе с другими игроками, которые прибыли в Харьков 15 мая. Во время беговой работы Буяльский не испытывал никаких проблем, однако когда начались игровые нагрузки, появилась боль в ноге, которая только нарастала – сообщает УАФ.

Обследование показало, что у Виталия – трещина плюсневой кости ступни, что стало следствием столкновения во время финального поединка Кубка Украины против Зари (1:0), который прошел 13 мая. Лечение и восстановление после такой травмы в среднем длится около месяца. И полузащитник не сможет выступить на чемпионате Европы.

Виталий Буяльский / Фото: Reuters Реклама

В прошлом сезоне полузащитник был одним из лучших в составе киевлян. Во всех турнирах за Динамо он провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач. Но сегодня Виталий Буяльский уже покинул расположение главной команды страны.

Остальные 24 футболиста сборной Украины работают в общей группе. А первый контрольный поединок на подготовительном сборе сборная Украины проведет 23 мая: товарищеская встреча с Бахрейном состоится в Харькове. А на "товарняки" сборной Украины перед Евро пустят зрителей.

А первый матч на Евро-2020 "сине-желтые" проведут с Нидерландами 13 июня в Амстердаме.