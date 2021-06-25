Бущан попал в рейтинг самых надежных вратарей Евро-2020

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан сделал 11 сейвов на чемпионате Европы, лучше показатели на турнире лишь у четырех вратарей

Бущан отбил удар Алиоски с 11 метров / Фото: Getty Images

На Евро-2020 небольшая пауза между групповым этапом и раундом плей-офф. Самый раз посмотреть на статистику первой половины турнира. Мы уже сообщали, что Андрей Ярмоленко вошел в символическую сборную первой части чемпионата Европы.

А в рейтинг самых надежных вратарей Евро-2020 попал Георгий Бущан. В трех матчах он отразил 11 ударов. Лучше показатели на турнире лишь у четырех голкиперов – Дэнни Уорда (Уэльс) и Угурджана Чакыра (Турция) – по 17 сейвов, Лукаша Градецки (Финляндия) – 15 и Столе Димитриевски (Северная Македония) – 14...

Напомним, что в матче против Северной Македонии Бущан отразил пенальти, но его не подстраховали партнеры по команде.

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Сборная Украины вышла в плей-офф с третьего места и в 1/8 финала сыграет против Швеции.