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Буду наслаждаться: Фьюри о бое с Усиком

Олег Люлька
10 октября, 18:16
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри витиевато ответил на вопрос о возможном поединке с победителем матча-реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа

Усик и Фьюри / Фото: Reuters

Казалось бы, нокаутировав Деонтея Уайлдера, Тайсону Фьюри, наконец, пора замахнуться и на титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Для этого Цыганскому королю необходимо справиться с победителем реванша Усик – Джошуа, который состоится весной следующего года.

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Однако на вопрос в лоб, проведет ли он такой поединок, Фьюри сегодня так и не ответил.

"Посмотрим. Поживем – увидим", – заявил на пресс-конференции после победы над Уайлдером Тайсон.

По словам британца, сейчас ему попросту не до этого.

"Я был вдали от дома и семьи шесть месяцев. Прежде чем начать думать о новых боях, я буду наслаждаться этой победой", – заявил Фьюри.

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

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Усику светит встреча с Фьюри – но со временем / Фото: Reuters

Напомним, Фьюри и Усик не знают горечи поражений на профи-ринге. При этом промоутер украинца Александра Красюк, несмотря на победу Цыганского короля над Деонтеем Уайлдером, заявил, что Фьюри станет сладкой булочкой для Усика.

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