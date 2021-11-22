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4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
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Будет наслаждение! В Дохе запустили часы с обратным отсчетом

Любомир Луканюк
22 ноября, 11:11
До чемпионата мира по футболу остался год – в Катаре по этому поводу устроили праздник

Мировое первенство впервые начнется осенью / Фото: REUTERS

В столице чемпионата мира 2022 года запустили специальные часы. Они ведут обратный отсчет до старта мундиаля. Накануне в Катаре достроили последнюю арену к ЧМ-2022 – стадион из морских контейнеров.

На торжественной церемонии запуска часов президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил организацию.

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"Я участвую в организации спортивных мероприятий уже несколько десятилетий. Но я никогда не видел ничего подобного тому, что происходит здесь. Все готово, стадионы фантастические. Болельщики получат настоящее наслаждение.

Мир откроет для себя страну и весь регион. Здесь встретится много людей, они будут объединены общей идеей. Именно в этом и есть важный смысл футбола", – сказал Инфантино.

ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS

В настоящее время продолжается квалификация на ЧМ-2022. Уже определились 13 команд-участниц турнира. Сборная Украины попала в стыковые матчи. Мы определили для команды Петракова дорогу жизни и смерти на мундиаль.

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Ранее мы писали, что сборная Украины установила уникальное достижение в отборе на ЧМ-2022.