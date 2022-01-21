Будет, как с Илоном Маском. Назван способ лишить Россию олимпийских медалей

Россия снова не будет выступать под национальным флагом / Фото: Коллаж: Сегодня

На зимних Олимпийских играх в Пекине спортсмены каждый день будут сдавать ПЦР-тесты. Александр Смирнов подозревает, что их результаты могут быть использованы против российских фигуристов.

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"Ежедневные ПЦР-тесты – перебор. Все знают, что они могут быть разные. Илон Маск год назад в разных лабораториях сдал ПЦР, и везде результат менялся. Это инструмент для манипуляций. И как бы им не воспользовались нехорошие люди и не подставили сборную России. Я за это переживаю больше, чем за результаты спортсменов", – заявил Смирнов в интервью Спорт-Экспрессу.

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