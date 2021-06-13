"Будет еще один трансфер": гендиректор Шахтера – о Педриньо и планах

Палкин и Педриньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня Шахтер объявил о первом летнем трансфере: контракт с "горняками" подписал Педриньо. В прошлом сезоне футболист выступал за Бенфику. отыграл 31 матч и забил 1 гол.

Трансфер прокомментировал генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.

"Мы хотели пригласить Педриньо еще больше года назад. Вели переговоры с Коринтиансом, но тогда у нас не получилось договориться. Почему Педриньо? Потому что он уникальный футболист. Он может играть как на позиции семерки, вингера, так и на позиции десятки. Скажем так, на многих позициях в атакующей линии он достаточно силен, очень хорошо играет между линиями. Один в один – это топ-класс мирового уровня. Собственно, из-за всех этих характеристик мы его приобрели, – признался Палкин, и заинтриговал. – Я надеюсь, на следующей неделе будет еще один трансфер. Ждите и все услышите".

"До того как перейти в Шахтер, я говорил с Майконом, Додо и Дентиньо. Они дали отличные отзывы о клубе. Ребята сказали, чтобы я не беспокоился, и заверили, что здесь меня все будут поддерживать, чтобы я показывал себя только наилучшим образом, – цитирует Педриньо сайт Шахтера. – Я очень хорошо могу читать и видеть игру, у меня отличный пас. Еще я силен в единоборствах, завершении атак, но и удары с дальнего расстояния мне часто удаются.

Я приехал сюда, чтобы помочь клубу стать победителем и чемпионом. Независимо от того, где нахожусь, стараюсь всегда придерживаться этого принципа. Вместе с командой будем стараться добывать максимальное количество побед и выигрывать как можно больше трофеев".