Будет бороться за бронзу! Украинец уступил в полуфинале Олимпиады-2020, но еще выступит в Токио

Ленур Темиров проиграл полуфинал Олимпиады-2020 / Фото: Reuters
Темиров достойно сражался с японцем, но во втором периоде Фумита провел результативный прием и одержал победу 5:1.
Его соперник по бронзовой схватке определится немного позже. Сама схватка за третье место состоится 2 августа.
Напомним, ранее на Олимпиаде Темиров победил Эльмурата Тасмурадова из Узбекистана, а затем одолел представителя Армении Армена Меликяна.
Как мы писали ранее, Ленур – крымский татарин по происхождению, но родился в Узбекистане. До 2014 года Ленур представлял Украину и участвовал в Олимпиаде-2012 в Лондоне.
После оккупации Россией Крыма принял решение выступать под флагом РФ, но уже в 2018 году снова вернулся в Украину и в составе нашей сборной поехал на чемпионат мира, где завоевал бронзу.
Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.
Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.
А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.
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