Будет бороться за бронзу! Украинец уступил в полуфинале Олимпиады-2020, но еще выступит в Токио

Украинец Ленур Темиров не смог пробиться в финал Олимпиады-2020 в греко-римской борьбе в весе до 60 кг. В полуфинальной схватке наш борец уступил Кэнъитиро Фумита из Японии

Ленур Темиров проиграл полуфинал Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Темиров достойно сражался с японцем, но во втором периоде Фумита провел результативный прием и одержал победу 5:1.

Его соперник по бронзовой схватке определится немного позже. Сама схватка за третье место состоится 2 августа.

Напомним, ранее на Олимпиаде Темиров победил Эльмурата Тасмурадова из Узбекистана, а затем одолел представителя Армении Армена Меликяна.

Как мы писали ранее, Ленур – крымский татарин по происхождению, но родился в Узбекистане. До 2014 года Ленур представлял Украину и участвовал в Олимпиаде-2012 в Лондоне.

После оккупации Россией Крыма принял решение выступать под флагом РФ, но уже в 2018 году снова вернулся в Украину и в составе нашей сборной поехал на чемпионат мира, где завоевал бронзу.

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Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.